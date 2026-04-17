Mardis de l’histoire La  belle illusion , le sport à Marseille au temps du Front populaire Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Mardis de l’histoire La belle illusion , le sport à Marseille au temps du Front populaire

Mardi 5 mai 2026 de 18h à 20h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:00:00

fin : 2026-05-05 20:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour la conférence dans le cadre des Mardis de l’Histoire La belle illusion , le sport à Marseille au temps du Front populaire .

Le 12 mai 1935, Marseille bascule. La victoire des socialistes menés par Henri Tasso aux élections municipales met un coup d’arrêt à l’ascension de Simon Sabiani qui s’enfonce progressivement dans le clientélisme et le nationalisme. Ce nouveau mandat s’ouvre sous le signe du renouveau, tourné vers les classes laborieuses éprouvées par la crise économique et sociale des années 1930.



Dans ce contexte, le sport et les loisirs, en plein essor dans la société, apparaissent comme une échappatoire aux tensions de la Grande Dépression. Les premières politiques sportives municipales se mettent en place, tandis que l’arrivée au pouvoir du Front populaire confirme la prise en compte du sport et des loisirs au plus haut niveau de l’État.



À l’heure où le football et l’Olympique de Marseille focalisent toute l’attention, cette conférence propose de retracer l’histoire du sport à Marseille dans les années 1930 et d’explorer comment sport et loisirs deviennent un enjeu social et politique majeur.



Par Rémi Lombardi, historien du sport, doctorant en histoire contemporaine au sein de l’UMR 7303 TELEMMe (Aix-Marseille Université-CNRS).



Dans le cadre des Mardis de l’histoire et en lien avec la manifestation 1936-2026, hommage au Front Populaire .



• Tout public

• Durée 2h

• Entrée libre, auditorium du musée, dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM) for a lecture as part of the Mardis de l’Histoire series: La belle illusion , sports in Marseille during the Popular Front.

L’événement Mardis de l’histoire La belle illusion , le sport à Marseille au temps du Front populaire Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-17 par Ville de Marseille