Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 3 Cinéma Artplexe Canebière Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 3

Mardi 5 mai 2026 de 14h à 16h45 et de 20h à 22h45.

2 séances le même jour. Cinéma Artplexe Canebière 125 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

La Saison 3 du festival du film de rando histoires et crapahutes arrive au printemps 2026!

Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes!

La Saison 3 du festival du film de rando histoires et crapahutes arrive au printemps 2026!

Le festival est itinérant dans les salles de cinéma, en France, mais aussi en Suisse pour cette 3ème saison. Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets ! Pour cette nouvelle saison les films se déroulent au Népal, en France, et dans les Alpes !

Chaque séance présente 3 aventures humaines, 2h45 de sensations et d’émotions sur fond de paysages grandioses (dont 2h10 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. .

Cinéma Artplexe Canebière 125 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

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English :

Season 3 of the histoires et crapahutes hiking film festival arrives in spring 2026!

It features films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!

L’événement Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 3 Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille