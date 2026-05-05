Tous à l’Opéra ! Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement
Tous à l’Opéra ! Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement samedi 9 mai 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Tous à l’Opéra !
Samedi 9 mai 2026 de 9h15 à 17h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:15:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Portes ouvertes à l’Opéra Municipal de Marseille.
Tous à l’Opéra fête cette année sa 19e année, cet événement a déjà touché plus des milliers de personnes depuis 2007 dans toute la France.
L’Opéra MunicIpal de Marseille est heureux de vous accueillir encore nombreux pour cette journée portes ouvertes.
Au programme
► Exposition de costumes
Costumes créés par l’atelier de couture de l’Opéra Municipal de Marseille En visite libre
► Visites libres de 9h à 17h
► Visites historiques
9h30, 10h30 et 11h30 (sur inscription ouverture des inscriptions dès 9h dans le hall)
13h30 et 15h (sur inscription ouverture des inscriptions dès 12h dans le hall)
Hall, salle, grand foyer, atelier de couture, coulisses, scène
► Visites techniques
9h15 et 10h45 (sur inscription ouverture des inscriptions dès 9h dans le hall)
13h30 (sur inscription ouverture des inscriptions dès 12h dans le hall)
Scène, cintres, dessous de scène
► Ateliers danse avec l’Ecole Nationale de Danse de Marseille (ENDM)
– Au Studio de la danse
De 9h15 à 10h45 Cours classique
Professeur Julien Lestel Accompagnement piano Hiroshi Iwamoto
De 10h45 à 11h15 Variations garçons
Professeur Julien Lestel Accompagnement piano Hiroshi Iwamoto
De 11h15 à 12h Variations Filles
Professeure Anna Tatarova Accompagnement piano Hiroshi Iwamoto
De 12h15 à 13h15 Cours découverte enfant classique (6-10 ans)*
Sur inscription ouverture des inscriptions dès 9h dans le hall
Professeure Isabel Hernandez Accompagnement Carole Bénac
De 13h15 à 14h15 Cours découverte enfant contemporain (6-10 ans)*
Sur inscription ouverture des inscriptions dès 10h dans le hall
Professeure Solène Hérault
*Maximum 18 enfants
– Au Foyer Ernest Reyer
De 9h15 à 10h15 Cours contemporain
Professeur Arnaud Baldaquin
De 10h15 à 11h Atelier contemporain
Professeur Arnaud Baldaquin
De 11h à 11h45 Atelier contemporain
Professeure Carole Gomes
► Atelier de chant participatif
De 12h à 13h
Sur inscription ouverture des inscriptions dès 9h dans le hall
Artiste intervenante Gabrielle Valty
Pianiste Nathalie Di Mondo
50 personnes maximum
► Concert Chœur d’enfants de la Savine (Marseille 15e) et de la Maîtrise du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille
De 14h à 14h30
Direction Anne Périssé dit Préchacq
► Carte Blanche Orchestre DEMOS Pupitres bois et cordes de l’école CHABANON
De 15h à 15h45
Conservatoire Pierre Barbizet et association Because u art
► Récital des artistes solistes du Chœur de l’Opéra Municipal de Marseille
16h30 .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Open house at the Marseille Municipal Opera.
L’événement Tous à l’Opéra ! Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Ville de Marseille
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