Marseille 1er Arrondissement

Festival Explore 2026 3 jours de science pour toutes et tous

Du vendredi 29 au dimanche 31 mai 2026.

En fonction du programme. Divers lieux de la ville Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Le festival Explore revient à Marseille du 29 au 31 mai pour sa troisième édition !Familles

Du 29 au 31 mai 2026, échangez avec plus de 40 chercheurs et chercheuses, et plongez au cœur de la recherche à travers de nombreuses animations ludiques et festives dans des lieux emblématiques marseillais.



Découvrez les coulisses de leurs recherches à travers des Blind Tests scientifiques, des Speed-Searchings, des Stands ou encore un Ciné-Sciences.



La science s’invite dans toute la ville pour rencontrer passant∙es, familles et curieux∙ses en tout genre !



Pendant trois jours, des chercheur·euses viennent à la rencontre des Marseillais∙es pour échanger lors d’animations ludiques dans toute la ville ! Au cours d’une projection avec le Ciné-Sciences, en tête-à-tête lors du Speed-Searching, autour d’un verre en soirée pendant le Blind Test Scientifiques, grâce à des activités pratiques sur les Stands, ou encore avec les plus petit·es en suivant le Vélo-Sciences. .

Divers lieux de la ville Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 12 23 24 31 swann.ly-gamby@univ-amu.fr

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English :

The Explore festival returns to Marseille from May 29 to 31 for its third edition!

L’événement Festival Explore 2026 3 jours de science pour toutes et tous Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille