Tablao Flamenco Centre Soléa Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Tablao Flamenco

Vendredi 5 juin 2026 de 20h30 à 23h.

Samedi 6 juin 2026 de 20h30 à 23h. Centre Soléa 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Née en 2000 à Almería, Aitana Rousseau incarne avec force et finesse la nouvelle génération du flamenco. Formée dès son plus jeune âge, elle obtient son diplôme en danse flamenca au Conservatoire Professionnel de Danse Kina Jiménez

Aujourd’hui, Aitana Rousseau s’impose comme une artiste en pleine ascension, dont le parcours témoigne d’un équilibre rare entre rigueur académique, expérience scénique et recherche artistique. Son travail, à la fois précis et habité, laisse entrevoir une voix forte, appelée à marquer durablement le paysage du flamenco contemporain. .

Centre Soléa 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 55 54 52 prod@centresolea.org

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English :

Born in Almeria in 2000, Aitana Rousseau embodies the new generation of flamenco with strength and finesse. Trained from an early age, she graduated in flamenco dance from the Conservatoire Professionnel de Danse Kina Jiménez

L’événement Tablao Flamenco Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille