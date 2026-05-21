Dans un monde de plus en plus conflictuel, comment comprendre, agir au quotidien et entreprendre en empathie pour repanser la planète ? 68 rue sainte Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Dans un monde de plus en plus conflictuel, comment comprendre, agir au quotidien et entreprendre en empathie pour repanser la planète ?

Jeudi 4 juin 2026 de 18h15 à 20h. 68 rue sainte 2ème étage Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:15:00

fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Une conférence pour repanser la Méditerranée eau, alimentation, santé et coopération pour bâtir résilience et robustesse face aux crises.

Les dissensions sont de plus en plus flagrantes, et se transforment en conflits, avec un impact systémique sur nos économies. Les ondes de chocs de ses conflits se propagent dans nos vies quotidiennes, sur nos territoires, et impactent nos santés mentales et celles de nos familles.

Pourtant, nous avons les solutions pour plus de résilience, et pour construire ensemble la robustesse, en fraternité.



De quoi parle-t-on ?

D’infléchir l’économie, tant sur l’innovation et les matières premières stratégiques, ces fameuses ressources, qu’en faisant de la Méditerranée qui est déjà une mer régénérée par la coopération issue de la convention de Barcelone un espace de géo-économie fraternelle, et de mettre en avant de nouveaux schémas géo-économiques et climatiques qui nous rendent à la fois robustes à l’aridité, aux phénomènes climatiques extrêmes, aux ruptures d’approvisionnement et à la pollution.



Ceci commence par un accès et une gestion sobre de l’eau repensée des montagne à la mer, une lutte acharnée contre les pollutions et une régénération de la ressource, et le développement de réelles résiliences, puis robustesses, puis souverainetés alimentaires, en santé globale.



A partir de ceci, on peut travailler pour une meilleure santé individuelle et collective, physique et mentale, à partir d’actions de reconquête d’abord, puis de prévention, et reprendre le fil de nos vies, ensemble.



C’est ceci, repanser la planète, et ça commence ici et maintenant !



Ingénieur de formation, Nicolas Imbert accompagne la transformation d’entreprises et de territoires pour une meilleur santé globale, en régénérant les écosystèmes, en faisant évoluer activités et investissements, et dans le consensus.

Repanser la planète est son 2ème ouvrage, édité à Marseille par les éditions Chum et distribué mondialement, qui reprend et mets en perspectives 15 ans de retours d’expérience accumulés dans les contextes associatifs, financiers, économiques, et de création de dynamiques de territoires.



Attention Le lieu n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (deuxième étage sans ascenseur) .

68 rue sainte 2ème étage Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lerecifmarseille@gmail.com

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English :

A conference to re-engineer the Mediterranean: water, food, health and cooperation to build resilience and robustness in the face of crises.

L’événement Dans un monde de plus en plus conflictuel, comment comprendre, agir au quotidien et entreprendre en empathie pour repanser la planète ? Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille