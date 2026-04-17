Trésors des collections photographiques marseillaises Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Trésors des collections photographiques marseillaises

Mardi 2 juin 2026 de 18h à 20h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:00:00

fin : 2026-06-02 20:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour la conférence Trésors des collections photographiques marseillaises autour de l’exposition Marseille vue par les Detaille 164 ans de photographie .

La mise en valeur récente du fonds des photographes Detaille au sein du Musée d’Histoire de Marseille est l’occasion de présenter la richesse et la variété des collections photographiques marseillaises issues des Archives municipales, du Musée d’histoire et des bibliothèques de Marseille.



Par Noëlle Colombie, chargée des projets numériques, Archives municipales de Marseille, Marie-Noëlle Perrin, chargée des fonds iconographiques, Archives municipales de Marseille et Ann Blanchet, conservateur du patrimoine responsable du service collections, Musées de Marseille.



• Tout public

• Durée 2h

• Entrée libre, auditorium du musée, dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM) for a lecture on Treasures from Marseille’s photographic collections around the exhibition Marseille vue par les Detaille 164 ans de photographie .

L’événement Trésors des collections photographiques marseillaises Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-17 par Ville de Marseille