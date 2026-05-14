Conférence artisanat regards croisés entre le Maroc et la France Studio Fotokino Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Conférence artisanat regards croisés entre le Maroc et la France

Mercredi 20 mai 2026 de 18h30 à 20h. Studio Fotokino 33 Allées Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20 20:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Durant 2 semaines, à l’occasion de la Saison Méditerranée, le Studio Fotokino présente les productions issues des recherches menées depuis l’an dernier en partenariat avec The Mothership (Tanger, Maroc)

Les recherches que nous menons depuis quelques temps sur les plantes tinctoriales, nourries par un partenariat avec The Mothership à Tanger, nous ont naturellement portés vers l’artisanat marocain. Lors de plusieurs séjours au Maroc effectués en 2025 et 2026, nous avons découvert des plantes et des additifs naturels que nous utilisons désormais avec ceux présents en France, pour fabriquer peintures et encres de sérigraphie.



En explorant ces produits traditionnels, nous avons rencontré Hamza Cherif D’Ouezzan, qui a partagé avec nous son expérience chez Anou, une coopérative regroupant plus de 600 artisans à travers le Maroc. Constituée majoritairement de femmes issues de milieux ruraux, cette structure permet à leurs membres de dépasser les intermédiaires et de reprendre le contrôle de leur production. Celle-ci comprend aussi bien la vente directe en ligne que la formation entre pairs, en passant par l’intégration de la chaine de valeur en amont et en aval. Nous nous sommes particulièrement intéressés à leur rapport à la teinture végétale, pratique déjà repérée sur leur plateforme, que notre rencontre a permis de mieux situer au sein du champ artisanal marocain.



Dans le cadre d’une programmation imaginée pour la Saison Méditerranée, nous invitons Hamza Cherif D’Ouezzan à Marseille pour poursuivre le dialogue et l’échange de pratiques. Johanne Dendleux, de l’Institut pour les Savoir-Faire Français, rejoindra également la discussion. Sous la tutelle du Ministère de la Culture, cet institut œuvre à la transmission et au développement des métiers d’art et du patrimoine vivant.



Au-delà de leurs expériences respectives au sein de ces structures, chacun a développé au fil des années une expertise qui sera mise en perspective lors de cette conférence. Croiser ces deux regards, chacun nourri par sa propre histoire, nous semble essentiel pour penser l’artisanat d’aujourd’hui.







Studio Fotokino



Entrée libre, dans la limite des places disponibles .

Studio Fotokino 33 Allées Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 65 26 44 contact@fotokino.org

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English :

For 2 weeks, on the occasion of the Mediterranean Season, Studio Fotokino presents productions resulting from research carried out since last year in partnership with The Mothership (Tangiers, Morocco).

L’événement Conférence artisanat regards croisés entre le Maroc et la France Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille