Images voyageuses Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Images voyageuses

Du 15/05 au 30/09/2026.

Mardi et jeudi de 13h à 19h

Mercredi, vendredi, samedi de 10h à 19h



Fermé lundi et dimanche. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-05-15

Une exposition collective de 10 artistes invités par l’Institut français, autour de la thématique Arriver-Partir-Revenir.

Dix artistes d’Algérie, d’Égypte, du Liban, du Maroc et de Tunisie, invités par l’Institut français, pour une exposition collective autour de la thématique Arriver-Partir-Revenir. Autant de variations graphiques, de voyages à accomplir pour évoquer leurs pays et leurs engagements et affirmer la puissance des images narratives. L’auteur-dessinateur, Kamel Khélif, accompagne de ses mots leurs images pour une traversée sensible.



Avec Sahar Abdallah, Sandra Aboujaoudé, Aya Ben Amor, Anaëlle Myriam Chaaib, Mohamed Haiti, Khadija Mouffok Alias Gigi, Nathalie Saoud, Hayam Safwat, Moez Tabia, Amina Temmam.

L’exposition Images voyageuses est le fruit d’un partenariat entre l’Institut français, dans le cadre du projet Livres des deux rives, et le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, présentée à la bibliothèque de l’Alcazar.



Dans le cadre de La Saison Méditerranée 2026 qui met en valeur la richesse et la diversité des cultures méditerranéennes. Elle célèbre les artistes, les créateurs et les créatrices et les jeunes talents de ces régions, en valorisant les échanges culturels et humains. Les bibliothèques de Marseille vous proposent une série d’événements ouverts à toutes et tous avec une mise à l’honneur du Liban. .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A group exhibition of 10 artists invited by the Institut Français, on the theme of Arriver-Partir-Revenir.

L’événement Images voyageuses Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Ville de Marseille