Alexandre Grondeau Rien n’arrête un peuple qui danse Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Alexandre Grondeau Rien n’arrête un peuple qui danse

Lundi 11 mai 2026 de 19h à 21h.

Accueil à partir de 18h30. Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 19:00:00

fin : 2026-05-11 21:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Près de quarante ans après son apparition au Royaume-Uni le mouvement free party (FP) continue de rassembler un peu partout en Europe chaque semaine des milliers d’amateurs de musique électronique qui souhaitent faire la fête sans que personne ni l’État

Près de quarante ans après son apparition au Royaume-Uni le mouvement free party (FP) continue de rassembler un peu partout en Europe chaque semaine des milliers d’amateurs de musique électronique qui souhaitent faire la fête sans que personne ni l’État ni l’économie de marché ne leur impose de marche ou de comportement à suivre. Dans le même temps les autorités policières et judiciaires n’ont jamais cessé de réprimer ces activistes musicaux partisans de la fête libre parfois dans la violence ou de manière radicale comme l’ont prouvé l’emprisonnement d’un organisateur d’une free party en janvier 2021 ou la mort de Steve Maia Canicio à la suite d’une charge de CRS contre des fêtards qui ne souhaitaient pas couper le son de leur sound system un soir de fête de la musique.





Alexandre Grondeau, professeur des Universités, directeur adjoint Laboratoire TELEMMe UMR 7303, co-responsable Master Territoires, Société, Aménagement Département de Géographie, Aménagement et Environnement, Observatoire Ville en Transitions , référent HUB SHS Amidex PEPR VDBI SNA Ville Durable Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) Aix-Marseille Université CNRS. .

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 78 67 85 upop13@free.fr

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English :

Nearly forty years after its emergence in the United Kingdom, the free party (FP) movement continues to bring together thousands of electronic music fans across Europe every week, who want to party without anyone, including the state, having to pay

L’événement Alexandre Grondeau Rien n’arrête un peuple qui danse Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille