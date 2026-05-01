Exposition Quant au Soudan, je le porterai en moi Librairie Maupetit Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Exposition Quant au Soudan, je le porterai en moi

Jeudi 14 mai 2026 à partir de 17h30.

sauf les jours fériés.

Du 15/05 au 20/06/2026 du lundi au samedi de 10h à 19h.

sauf les jours fériés. Librairie Maupetit 142 la Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 17:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15

L’exposition Quant au Soudan, je le porterai en moi réunira six jeunes photographes soudanais.es, elle entend offrir un autre regard sur la guerre en cours au Soudan.

L’exposition Quant au Soudan, je le porterai en moi réunissant six jeunes photographes soudanais.es, elle entend offrir un autre regard sur la guerre en cours au Soudan. Armé.es de leur appareils photos et parfois d’un simple téléphone portable, Mosab Abushama, Israa Al-Rayah, Jood El-Sheikh, Mohammed Jaafer, Marwan Mohammed et Ammar Yassir ont documenté leur quotidien au cœur des combats et leurs chemins d’exils.



Loin des images frontales illustrant généralement les conflits armés, ces artistes ont décidé de photographier l’intime, les cicatrices invisibles et insidieuse que la guerre a creusé dans leur chair. Autant d’histoires personnelles qui font écho à celle du Soudan tout entier.



En exil pour la plupart, ils tentent de retisser les fils de leurs vies suspendues et de se réapproprier la mémoire d’un Soudan qu’ils.elles refusent de voir disparaître. .

Librairie Maupetit 142 la Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 78 85 58 arthur.larie@orange.fr

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English :

The exhibition Quant au Soudan, je le porteai en moi ( As for Sudan, I’ll carry it inside me ) will bring together six young Sudanese photographers to offer a different view of the ongoing war in Sudan.

L’événement Exposition Quant au Soudan, je le porterai en moi Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille