Ma’an couleurs communes Studio Fotokino Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Ma’an couleurs communes

Samedi 16 mai 2026 à partir de 11h.

Du 17/05 au 30/05/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h30. Studio Fotokino 33 Allées Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 11:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Durant 2 semaines, à l’occasion de la Saison Méditerranée, le Studio Fotokino présente les productions issues des recherches menées depuis l’an dernier en partenariat avec The Mothership (Tanger, Maroc)

Ma’an Couleurs communes propose une réflexion sur les enjeux écologiques de la création artistique en Méditerranée. Cet événement réunit designers et plasticien·nes autour d’un temps de recherche et de partage, visant à encourager l’usage des couleurs naturelles dans le champ des arts, de l’imprimerie et du design. Le terme arabe ma’an signifie ensemble , et affirme la dimension collective du projet, grâce à la collaboration avec l’équipe de The Mothership, tout en reliant les pratiques artistiques à une mémoire et un patrimoine communs aux deux rives de la Méditerranée.



Avec des travaux et recherches de Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage, Geoffroy Pithon, Adrien Vescovi, Soufiane Ourich et Azur. .

Studio Fotokino 33 Allées Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 65 26 44 contact@fotokino.org

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English :

For 2 weeks, on the occasion of the Mediterranean Season, Studio Fotokino presents productions resulting from research carried out since last year in partnership with The Mothership (Tangiers, Morocco).

L’événement Ma’an couleurs communes Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille