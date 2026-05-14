Les fleurs d’Yto exposition de Bonnefrite Studio Fotokino Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Les fleurs d’Yto exposition de Bonnefrite

Samedi 16 mai 2026 à partir de 11h.

Du 17/05 au 30/05/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h30. Studio Fotokino 33 Allées Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 11:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Durant 2 semaines, à l’occasion de la Saison Méditerranée, le Studio Fotokino présente les productions issues des recherches menées depuis l’an dernier en partenariat avec The Mothership (Tanger, Maroc)

En avril 2024, Bonnefrite se rend à The Mothership pour une semaine de résidence, sur l’invitation d’Yto Barrada. Pendant plusieurs jours, il expérimente avec les pigments et décoctions de plantes produits sur place, s’imprègne des couleurs naturelles et arpente la ville de Tanger à la recherche de matière. Après quelques essais infructueux, il réalise cette série de monotypes avec des matériaux de récupération trouvés sur place papiers vieillis, macules de prints Riso trouvées à la Cinémathèque de Tanger, bâtonnets et crayons… Le résultat est improvisé et foisonnant, à l’image du jardin en pleine floraison qui l’entoure. La librairie du Studio accueille une sélection de ces originaux, en écho aux explorations picturales présentées dans l’espace principal.







Né en 1974 à Toulouse, Bonnefrite Benoît Bonnemaison-Fitte de son vrai nom est peintre et graphiste. Inlassable et méthodique explorateur, expérimentateur des techniques de peinture et d’imprimerie, il expose ses œuvres dans des galeries et dans la rue, travaille avec des architectes, pour des théâtres, crée des livres pour les enfants, et travaille avec d’autres artistes, qu’ils soient circassiens, comédiens, musiciens ou peintres. .

Studio Fotokino 33 Allées Léon Gambetta Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 65 26 44 contact@fotokino.org

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English :

For 2 weeks, on the occasion of the Mediterranean Season, Studio Fotokino presents productions resulting from research carried out since last year in partnership with The Mothership (Tangiers, Morocco).

L’événement Les fleurs d’Yto exposition de Bonnefrite Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille