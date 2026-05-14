Saison Mediterranée Rencontres à l’Acazar Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Saison Mediterranée Rencontres à l’Acazar

Du 20/05 au 27/06/2026.

Jours et horaires en fonction de la programmation, voir dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-20

La Saison Méditerranée 2026 met en valeur la richesse et la diversité des cultures méditerranéennes.

Expos, concerts, rencontres… La Ville de Marseille lance la Saison Méditerranée du 15 au 24 mai



La Saison Méditerranée 2026 met en valeur la richesse et la diversité des cultures méditerranéennes. De Marseille à Lille, de Montpellier à Paris, plus de 200 événements rassembleront les acteurs de toutes les disciplines arts visuels, spectacle vivant, musique, cinéma, littérature, débats d’idées et rencontres professionnelles.



Elle s’ouvre de manière populaire et festive à Marseille, puis se déroulera principalement en France, sur l’ensemble du territoire, entre le 15 mai et le 31 octobre 2026.





Programme des rencontres à l’Alcazar



Traduire, d’une rive à l’autre الترجمة من ضفة إلى أخرى

MERCREDI 20 MAI

> Alcazar, salle de conférence



De part et d’autre de la Méditerranée, les langues arabes et françaises évoluent dans des environnements linguistiques complexes. Sur la rive sud, la place du français est parfois remise en question, et l’on constate l’émergence d’un jeune lectorat de plus en plus anglophile. En France, la langue arabe oscille entre des représentations contradictoires, si bien qu’elle reste, dans le champ des échanges de traduction, une langue rare dont peu de publications se font l’écho.



Pourtant, le dialogue entre les rives se réinvente sans cesse, et la circulation des oeuvres littéraires y prend part de façon essentielle. Les trois temps de cette soirée marquent une étape de ce dialogue, faisant écho aux actions menées avec Livres des deux rives ces cinq dernières années, donnant à entendre la vitalité de la production littéraire et de sa circulation, et ouvrant des perspectives grâce à de nouvelles invitations à traduire et à publier, rassemblées dans un catalogue de propositions nommé LEILA.

Cette soirée inédite est proposée en collaboration avec l’Institut Français et l’ATLAS, association pour la promotion de la traduction littéraire.



16H30 Un dialogue méditerranéen par la traduction littéraire

Livres des deux rives et LEILA sont deux programmes qui se sont emparés d’un constat pour que les littératures circulent, il faut soutenir les traductrices et traducteurs, maillon essentiel de la chaîne du livre. Qu’en est-il des flux de traductions entre le français et l’arabe aujourd’hui ? Quelles actions entreprendre pour demain ?

Avec Pierre Girard, Lotfi Nia, Géraldine Prévot (Institut français), Xavier Luffin Jörn Cambreleng et Gabriel Tatibouet-Sadki (ATLAS).



17H45 Lectures publiques Encres fraîches

Après 10 semaines d’atelier en résidence à Arles, sept jeunes traductrices et traducteurs travaillant entre l’arabe et le français partagent une première lecture publique des textes sur lesquels ils et elles ont oeuvré.

Mise en voix de Manuel Ulloa Colonia, avec Noémie Coppey, Khalid Elmajnaoui, Rouba Hassan, Camille Lair, Omaïma Machkour, Nidal Oudainia et Idriss Toudji.



19H Rencontre littéraire la traduction d’Histoire de Jérusalem, de Vincent Lemire et Christophe Gaultier

Une conversation sur les enjeux de la traduction en arabe et en hébreu de ce grand succès éditorial en bande-dessinée.

Avec Vincent Lemire et Christophe Gaultier.

Horaires sous réserve de modifications. Renseignements sur bibliotheques.marseille.fr



Livres et littérature au Liban

MARDI 9 JUIN À 17H30

> Alcazar, salle de conférence

Rencontre avec Ali Sabbagh, coordinateur des activités culturelles de l’association ASSABIL au Liban et le Collectif de bibliothécaires et intervenants en action culturelle (COBIAC) autour du livre et de la littérature au Liban.

Animé par Ali Sabbagh.



Rencontre avec Gracia Bejjani autour de son roman Sobhiyé Corps de femmes

JEUDI 11 JUIN À 17H30

> Alcazar, auditorium

L’Alcazar reçoit Gracia Bejjani pour une rencontre-performance autour de son roman Sobhiyé Corps de femmes (ACCRO Éditions, 2026), où l’autrice nous plonge dans le Beyrouth des années 70 au féminin.



Festival Karkadé 2026

VENDREDI 12 JUIN À 18H30

> Alcazar, salle de conférence

Soirée inaugurale du festival littéraire Karkadé avec la BaaM, qui interroge la place de Marseille dans l’écosystème littéraire euro-arabe, en lien avec Berlin notamment.

Table-ronde et lectures bilingues avec Mohammed Rabie, Khan Al Janub, Souhaib Ayoub, auteur, résidence DAAD Berlin, Richard Jacquemond, traducteur, président de la BaaM, Youssef Elqedra, poète. Modération Chirine El Messiri.

En collaboration avec l’agence Karkadé.



LA TRADUCTION EN COULISSES

Cycle de rencontres et d’ateliers autour de la traduction en Méditerranée imaginé en collaboration avec ATLAS Association pour la promotion de la traduction littéraire.

Tedi Papavrami autour d’Ismaïl Kadaré



VENDREDI 19 JUIN À 18H

> Alcazar, auditorium

Violoniste d’exception, Tedi Papavrami est également depuis 2000 le traducteur de l’oeuvre d’Ismaïl Kadaré, qu’il a connu enfant en Albanie. Il évoquera pour cette rencontre son travail et les liens qu’il tisse entre texte et partition.

Modération de Élodie Karaki.

Khaled Osman autour de Naguib Mahfouz



VENDREDI 26 JUIN À 18H

> Alcazar, auditorium

Khaled Osman est entré en traduction littéraire par la grande porte, avec la traduction de Le voleur et les chiens de Naguib Mahfouz (Actes Sud, 1985) qui recevra le prix Nobel trois ans plus tard. Il évoquera la traduction et la réception en France de ce monument de la littérature, et son actualité.

Modération de Gabriel Tatibouet-Sadki

Atelier d’initiation à la traduction littéraire avec Özur Riv



SAMEDI 27 JUIN À 10H

> Alcazar, auditorium

Cet atelier de découverte de la traduction vous invite à réfléchir aux solutions qui permettent de traduire une langue non genrée telle que le turc. À partir d’un mot-à-mot, nous réfléchirons à la traduction d’une nouvelle queer. Aucune connaissance du turc n’est requise pour participer à l’atelier.

Animé par Özsu Riv.

À partir de 15 ans. Sur inscription litterature.alcazar@marseille.fr



CONFÉRENCES

Préhistoire et archéologie au Liban

VENDREDI 22 MAI À 17H30

> Alcazar, salle de conférence

À partir des photos des pères jésuites présentées dans l’exposition Photographier le patrimoine du Liban, Gassia Artin, co-commissaire de l’exposition, nous parlera des découvertes réalisées dans les domaines de la préhistoire et de l’archéologie.

Animé par Gassia Artin, Université St Joseph, Liban, et Institut du Monde Arabe, Paris.



Avant et après la naissance du Liban religions et pluralisme depuis le XVIIIe siècle

SAMEDI 27 JUIN À 14H

> Alcazar, salle de conférence

Avant même la création de l’État libanais, le Mont-Liban est un espace de diversité sociale et culturelle au coeur de la Méditerranée orientale. Cette conférence offre des clés de lecture pour comprendre le Liban contemporain au-delà des clichés.

Animé par Alain Monnier.



PROJECTION

Liban, les secrets du royaume de Byblos

VENDREDI 26 JUIN À 17H30

> Alcazar, salle de conférence

Film de Philippe Aractingi, 2024, 89 min.

En immersion auprès de l’équipe de chercheurs, ce documentaire suit pendant deux ans, en 2022 et 2023, les fouilles menées dans le dédale de cette riche nécropole de l’âge du bronze. Une plongée dans un monde disparu depuis près de 4 millénaires.

Animé par les bibliothécaires .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Saison Méditerranée 2026 showcases the richness and diversity of Mediterranean cultures.

L’événement Saison Mediterranée Rencontres à l’Acazar Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-07 par Ville de Marseille