La civic tech la politique sans politiciens Pint of Science 2026 Casa Colorada Marseille 1er Arrondissement
La civic tech la politique sans politiciens Pint of Science 2026 Casa Colorada Marseille 1er Arrondissement mardi 19 mai 2026.
Marseille 1er Arrondissement
La civic tech la politique sans politiciens Pint of Science 2026
Mardi 19 mai 2026 de 19h à 21h30.
Début à 19H30. Casa Colorada 76 Rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:00:00
fin : 2026-05-19 21:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Depuis dix ans, les civic techs se sont enracinées dans le paysage politique français. Elles se sont illustrées lors de la crise des gilets jaunes, qui coordonnaient leurs actions via Facebook.
Depuis dix ans, les civic techs se sont enracinées dans le paysage politique français. Elles se sont illustrées lors de la crise des gilets jaunes, qui coordonnaient leurs actions via Facebook. Le mouvement italien 5 étoiles leur a ensuite proposé la plateforme Rousseau. Quelles leçons tirer de ces outils ? Permettant aux citoyens de délibérer ensemble, assiste-t-on à l’émergence d’une démocratie directe par internet ? .
Casa Colorada 76 Rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Over the past ten years, civic techs have taken root in the French political landscape. They distinguished themselves during the Yellow Vests crisis, coordinating their actions via Facebook.
L’événement La civic tech la politique sans politiciens Pint of Science 2026 Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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