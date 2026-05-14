The Wishes Tree Raeda Saadeh Marseille 1er Arrondissement
The Wishes Tree Raeda Saadeh Marseille 1er Arrondissement dimanche 17 mai 2026.
Marseille 1er Arrondissement
The Wishes Tree Raeda Saadeh
Dimanche 17 mai 2026 de 17h à 18h. Quai de la Fraternité Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Performance de Raeda Saadeh qui se pare d’une immense robe blanche de plusieurs mètres qu’elle déploie autour d’elle comme un derviche tourneur.
Performance
Raeda Saadeh se pare d’une immense robe blanche de plusieurs mètres qu’elle déploie autour d’elle comme un derviche tourneur. Grâce à l’intervention du public, la robe se couvre peu à peu de petits morceaux de tissus colorés sur lesquels le public écrit ses vœux, souhaits, aspirations. La blancheur immaculée s’éclabousse de fleurs colorées, la pureté virginale de l’artiste-vestale se charge, petit à petit, du poids de tout un peuple.
Interprétation, conception et mise en scène Raeda Saadeh
Programmé par Lieux Publics dans le cadre de la Saison Méditerranée .
Quai de la Fraternité Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 03 81 28 contact@lieuxpublics.com
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English :
Performance by Raeda Saadeh, who adorns herself in an immense white dress several meters long, unfurling it around her like a whirling dervish.
L’événement The Wishes Tree Raeda Saadeh Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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