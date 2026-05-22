APÉROW Sète
APÉROW Sète mardi 30 juin 2026.
Sète
APÉROW
Sète Hérault
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-01 2026-07-06 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-30
Les Apérow de Aviron Sétois sont des rendez-vous conviviaux au bord de l’eau, mêlant découverte de l’aviron, ambiance estivale et esprit festif.Organisés dans le cadre unique des canaux et du littoral sétois, ces soirées permettent de s’initier à l’aviron dans une atmosphère détendue, avant de partager un moment gourmand et convivial autour d’un apéritif. Une façon originale de découvrir Sète autrement, entre sport, patrimoine maritime et coucher de soleil sur la Méditerranée. .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 89 50 95 63 manonavironsetois@gmail.com
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English :
L’événement APÉROW Sète a été mis à jour le 2026-05-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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