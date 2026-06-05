CONFERENCE EDUQUER AVEC PLATON Sète
CONFERENCE EDUQUER AVEC PLATON Sète vendredi 26 juin 2026.
Sète
CONFERENCE EDUQUER AVEC PLATON
Bd Danielle-Casanova Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Sur le thème Éduquer avec Platon à la citoyenneté politique , le dernier Café citoyen de la saison aura lieu le vendredi 26 juin à 18 heures à la médiathèque François-Mitterrand. (bd Danielle-Casanova à Sète). L’intervenant sera le professeur de philosophie (université de Montpellier) Salim Mokaddem. Jacques Barthès agrémentera la soirée avec ses chansons.
Sur le thème Éduquer avec Platon à la citoyenneté politique , le dernier Café citoyen de la saison aura lieu le vendredi 26 juin à 18 heures à la médiathèque François-Mitterrand. (bd Danielle-Casanova à Sète). L’intervenant sera le professeur de philosophie (université de Montpellier) Salim Mokaddem.Jacques Barthès agrémentera la soirée avec ses chansons. .
Bd Danielle-Casanova Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 26 75 77 56 cafecitoyendesete@orange.fr
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English : CONFERENCE EDUQUER AVEC PLATON
On the theme of Educating for political citizenship with Plato , the last Café citoyen of the season will take place on Friday June 26 at 6pm at the François-Mitterrand multimedia library (bd Danielle-Casanova, Sète). The speaker will be philosophy professor Salim Mokaddem from the University of Montpellier. Jacques Barthès will enliven the evening with his own songs.
L’événement CONFERENCE EDUQUER AVEC PLATON Sète a été mis à jour le 2026-05-31 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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