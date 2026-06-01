Sète

JAZZ AT SUNSET ORGANIK TRIO

Parc aquatechnique Sète Hérault

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

ORGANIK TRIO – Pascal Corriu à la guitare,- Manu Beer à l’orgue avec sa cabine Leslie- Stéphane Beuvelet à la batterieLe trio interprétera des standards de jazz revisités de façon originale. Les trois musiciens sont des montpelliérains, tous professeurs au JAM, l’école de musiques actuelle de Montpellier. Des valeurs sûres pour une très belle soirée en perspective.https://www.martaproject.com/event-details/marta-jazz-club-organik-trioIl sera possible de dîner sur place avant le concert en réservant au 06 82 25 51 96.Vous cherchez un VTC pour vous rendre au concert et/ou en revenir, vous pouvez contacter Eric au 06 64 41 60 38 .

Parc aquatechnique Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 82 25 51 96 marta.project7@gmail.com

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L’événement JAZZ AT SUNSET ORGANIK TRIO Sète a été mis à jour le 2026-06-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE