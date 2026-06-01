Sète

STAGE DE FLAMENCO

1027 Boulevard de Verdun Sète Hérault

Tarif : 40 – 40 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Verano Flamenco revient à Sète pour un week-end immersif dédié à l’art flamenco, entre danse, guitare, chant et partage.

Verano Flamenco revient à Sète pour un week-end immersif dédié à l’art flamenco, entre danse, guitare, chant et partage.

Ouverts à tous les niveaux, les ateliers animés par la compagnie Miracielo invitent à découvrir ou approfondir la pratique du flamenco dans une ambiance conviviale et passionnée. .

1027 Boulevard de Verdun Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

Verano Flamenco returns to Sète for an immersive weekend dedicated to the art of flamenco, featuring dance, guitar, singing, and community.

L’événement STAGE DE FLAMENCO Sète a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau