STAGE DE FLAMENCO Sète
STAGE DE FLAMENCO Sète vendredi 26 juin 2026.
Sète
STAGE DE FLAMENCO
1027 Boulevard de Verdun Sète Hérault
Tarif : 40 – 40 – 120 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Verano Flamenco revient à Sète pour un week-end immersif dédié à l’art flamenco, entre danse, guitare, chant et partage.
Verano Flamenco revient à Sète pour un week-end immersif dédié à l’art flamenco, entre danse, guitare, chant et partage.
Ouverts à tous les niveaux, les ateliers animés par la compagnie Miracielo invitent à découvrir ou approfondir la pratique du flamenco dans une ambiance conviviale et passionnée. .
1027 Boulevard de Verdun Sète 34200 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Verano Flamenco returns to Sète for an immersive weekend dedicated to the art of flamenco, featuring dance, guitar, singing, and community.
L’événement STAGE DE FLAMENCO Sète a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Sète (Hérault)
- GRANDE BRADERIE CÉRAMIQUE CHEZ BROCA STUDIO Sète 20 juin 2026
- RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES Sète 20 juin 2026
- SAMEDIS DE L’HISTOIRE Sète 20 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE À SÈTE Sète 21 juin 2026
- Harmonie de Sète, Parc Simone-Veil, Sète, Sète 21 juin 2026