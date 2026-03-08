FESTIVAL QUAND JE PENSE À FERNANDE 2026 Sète

FESTIVAL QUAND JE PENSE À FERNANDE 2026

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : – –

Date : 
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-26

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-22

Une programmation tout en poésie, un retour aux sources, l’occasion de fredonner, se tortiller, se bidonner, chantonner … ensemble !

Le Festival Quand Je Pense à Fernande revient du 22 au 26 juin 2026 au Théâtre de la Mer à Sète. Cet événement incontournable célèbre la chanson française, dans un cadre exceptionnel, face à la mer Méditerranée.Inspiré par Georges Brassens, dont la célèbre chanson Quand je pense à Fernande donne son nom au festival, cette manifestation unique met en lumière la chanson d’aujourd’hui, avec une programmation éclectique et intergénérationnelle.Un festival emblématique de SèteCréé en 2002, Quand Je Pense à Fernande est devenu un rendez-vous estival majeur pour les amateurs de musique et de poésie. Entre chanson, pop, folk et autres expressions musicales, l’événement célèbre la richesse et la diversité de la scène francophone.Chaque année, de grands artistes s’y produisent, offrant des concerts uniques et intimistes dans l’enceinte magique du Théâtre de la Mer Jean Vilar. Ce cadre à ciel ouvert, perché entre la crique de la Nau et le Môle Saint-Louis, transforme Sète en un véritable paradis musical.Comment venir ?Possibilité de se garer sur le parking de la piscine Fonquerne (gratuit) et d’emprunter le bus ligne n°3 (toutes les 20 minutes).Un bus supplémentaire sera disponible du 22 au 296juin entre l’arrêt Fonquerne et le théâtre de la Mer, toutes les 15 minutes, entre 18h30 et 19h30.À la fin du concert, un bus sera mis à disposition du 22 au 26 juin des visiteurs entre le théâtre de la Mer et l’arrêt Fonquerne à 00h, 00h20, 00h40 et 01h. .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie info-fernande@herisson-prod.com

English :

A program full of poetry, a return to our roots, a chance to hum, wiggle, shake and sing? together!

