Sète

KARAOKÉ LIVE

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Fini les karaokés sur bande son. Le concept de Fun Live faire chanter les participants dans les conditions d’un vrai concert. Trois musiciens professionnels et expérimentés vous accompagneront sur scène. C’est comme un karaoké mais en mieux. Les morceaux à jouer ? C’est vous qui décidez ! Pour voir la liste des chansons https://www.fun-live.fr/repertoire

Avec Fun liveFini les karaokés sur bande son. Le concept de Fun Live faire chanter les participants dans les conditions d’un vrai concert. Trois musiciens professionnels et expérimentés vous accompagneront sur scène. C’est comme un karaoké mais en mieux. Les morceaux à jouer ? C’est vous qui décidez ! Pour voir la liste des chansons https://www.fun-live.fr/repertoire .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 26 reservationbrassens@ville-sete.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

No more karaoke on soundtrack. The Fun Live concept is to get participants to sing along under the conditions of a real concert. Three professional, experienced musicians will accompany you on stage. It’s like karaoke, but better. What songs to play? You decide! To see the song list: https://www.fun-live.fr/repertoire

L’événement KARAOKÉ LIVE Sète a été mis à jour le 2026-04-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE