Sète

RENDEZ-VOUS CROISÉS

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Pour ce nouvel atelier croisé, Cédric Torne invite Léa Charbit, architecte, spécialiste du paysage et des végétations méditerranéennes.L’occasion pour les participants d’éprouver par le dessin, de nourrir les courbes, graphismes et les rythmes du trait par un regard singulier sur l’écrin végétal du musée.

Pour ce nouvel atelier croisé, Cédric Torne invite Léa Charbit, architecte, spécialiste du paysage et des végétations méditerranéennes.L’occasion pour les participants d’éprouver par le dessin, de nourrir les courbes, graphismes et les rythmes du trait par un regard singulier sur l’écrin végétal du musée. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr

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English : RENDEZ-VOUS CROISÉS

For this new cross-fertilization workshop, Cédric Torne invites Léa Charbit, an architect specializing in Mediterranean landscapes and vegetation, to give participants the opportunity to experiment with drawing, to nourish the curves, graphics and rhythms of the line through a singular look at the museum’s plant setting.

L’événement RENDEZ-VOUS CROISÉS Sète a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE