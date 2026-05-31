Harmonie de Sète, Parc Simone-Veil, Sète, Sète

Harmonie de Sète Dimanche 21 juin, 20h00 Parc Simone-Veil, Sète Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Concert sous la direction de Thibault Roche et Victor Bertrand

Parc Simone-Veil, rue de la Caraussane, Sète

Parc Simone-Veil, Sète 25 Rue de la Caraussane 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie [{« link »: « http://harmoniesete.free.fr/?page_id=6618 »}, {« link »: « http://harmoniesete.free.fr/?page_id=6681 »}, {« link »: « http://harmoniesete.free.fr/?page_id=7860 »}]

Concert sous la direction de Thibault Roche et Victor Bertrand

© Harmonie de Sète