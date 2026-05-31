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Harmonie de Sète, Parc Simone-Veil, Sète, Sète

Harmonie de Sète, Parc Simone-Veil, Sète, Sète

Harmonie de Sète, Parc Simone-Veil, Sète, Sète dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Parc Simone-Veil, Sète

Adresse : 25 Rue de la Caraussane 34200 Sète

Ville : 34200 Sète

Département : Hérault

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Harmonie de Sète Dimanche 21 juin, 20h00 Parc Simone-Veil, Sète Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Concert sous la direction de Thibault Roche et Victor Bertrand
Parc Simone-Veil, rue de la Caraussane, Sète

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Concert sous la direction de Thibault Roche et Victor Bertrand

© Harmonie de Sète

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