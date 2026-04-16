TRANS’OCCITANIE Sète

Sète

TRANS’OCCITANIE

place du marché des salins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

La Trans’Occitanie 2026 c’est la deuxième édition d’une randonnée itinérante inclusive portée par la Ligue du Sport Adapté Occitanie (LSAO), et mise en œuvre localement par les Comités Départementaux du Sport Adapté (CDSA) et les associations sportives affiliées, la première ayant eu lieu en 2022. Destinée à des publics en situation de troubles du neurodéveloppement et/ou de troubles psychiques, elle suit le Canal des Deux Mers, incluant notamment le Canal latéral à la Garonne en Tarn-et-Garonne. Cet évènement s’inscrit dans le cadre du 30ème anniversaire de l’inscription du Canal du Midi à l’UNESCO. À travers chaque étape construite avec les acteurs du territoire, la LSAO, les CDSA et les associations favorisent l’accès au sport et l’inclusion sociale, dans une dynamique participative et territoriale forte.Ouverte à tous les publics et totalement gratuite, la Trans’Occitanie encourage la rencontre, la mixité et une démarche d’inclusion inversée, en sensibilisant les participants aux enjeux de l’accessibilité et de la cohésion sociale. Les objectifs sont de favoriser l’accès au sport pour tous, la cohésion sociale et la citoyenneté, d’encourager la rencontre, la mixité et l’inclusion inversée,de (re)découvrir notre territoire occitan et de promouvoir les mobilités douces.En 2022, plus de 1000 personnes étaient réunies lors de ces 6 jours d’événement, sur plus de 240 km. Ce sont 5 départements qui ont été sillonnés avec plus de 55 collectivités étapes et traversées de Montauban et Beaucaire pour terminer à Narbonne. En 2026, pour la 2ème édition, le parcours partira de Castelsarrasin (82) et de Gallician (30) pour finir à Carcassonne(11) durant la première quinzaine de juin, et 2 prologues dans des départements voisins. Ce sont cette année 9 départements qui seront traversés .

place du marché des salins Sète 34200 Hérault Occitanie evenement.occitanie@sportadapte.fr

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L’événement TRANS’OCCITANIE Sète a été mis à jour le 2026-04-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE