Sète

FÊTE DE LA MUSIQUE À SÈTE

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Vibrez au rythme de la musique dans l’île singulière ! La Fête de la Musique 2026 transforme Sète en véritable scène à ciel ouvert, où traditions maritimes et modernité se rencontrent pour une journée exceptionnelle.

La Fête de la Musique à Sète, dimanche 21 juin 2026, déploie ses notes dans toute la ville déambulation des Navirades à voiles latines dans les canaux dès 11…La Fête de la Musique à Sète, dimanche 21 juin 2026, déploie ses notes dans toute la ville déambulation des Navirades à voiles latines dans les canaux dès 11h, jardin sonore immersif pour les tout-petits et concert symphonique de l’Harmonie de Sète au Parc Simone Veil, hits rock des années 80 avec Replay place Léon-Blum, jazz et bossa nova du WhyNotes Jazz Trio sur la Corniche, et scène ouverte à l’Espace Brassens. En soirée, bars, cafés et restaurants du centre-ville prennent le relais avec des animations pop, rock, blues, soul, latino et salsa jusque tard dans la nuit. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 70 00

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English :

Move to the beat of the music in this %EUnique town! The 2026 Fête de la Musique transforms Sète into a true open-air stage, where maritime traditions and modernity come together for an exceptional day.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-06-16 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE