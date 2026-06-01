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CONCERT DU CHOEUR INCANTO DE L’ASSOCIATION DANTE ALIGHIERI Sète

CONCERT DU CHOEUR INCANTO DE L’ASSOCIATION DANTE ALIGHIERI Sète lundi 22 juin 2026.

Adresse : 32 rue Maurice Clavel

Ville : 34200 Sète

Département : Hérault

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Tarif :

Sète

CONCERT DU CHOEUR INCANTO DE L’ASSOCIATION DANTE ALIGHIERI

32 rue Maurice Clavel Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-06-22

Le chœur de chansons italiennes Incanto , fondé par l’ Association Dante Alighieri de Sète vous invite à son concertSous la direction de notre chef de Chœur Pasqualino Frigau , accompagné au piano par Guy Sbarra , notre groupe motivé et enthousiaste vous interprètera des chansons de son répertoire, et notre chef Pasqualino, également talentueux baryton, nous proposera, en complément, un récital de chants italiens.Un verre de l’amitié vous sera proposé après le concert.   .

32 rue Maurice Clavel Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 73 82 57 94  dantealighierisete@gmail.com

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English :

L’événement CONCERT DU CHOEUR INCANTO DE L’ASSOCIATION DANTE ALIGHIERI Sète a été mis à jour le 2026-06-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE

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