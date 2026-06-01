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APIdays Journée nationale de l’Abeille, sentinelle de l’environnement Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson

APIdays Journée nationale de l’Abeille, sentinelle de l’environnement Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue du Saule

Adresse : Centre Michel Bertelle

Ville : 54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Blénod-lès-Pont-à-Mousson

APIdays Journée nationale de l’Abeille, sentinelle de l’environnement

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

APIdays journées nationales de l’Abeille, sentinelle de l’environnement

Ensemble, faisons butiner la planète !

Animations gratuites pour enfants et adultes
Découverte des abeilles, des pollinisateurs, des produits de la ruche
Visites de ruche sur inscription

Inscriptions à abeilles.blenod@gmail.com ou au 07 66 39 98 15Tout public
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Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 66 39 98 15  abeilles.blenod@gmail.com

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English :

APIdays: national days of the bee, sentinel of the environment

Together, let’s make the planet pollinate!

Free activities for children and adults
Discover bees, pollinators and beehive products
Beehive visits by appointment

Registration at abeilles.blenod@gmail.com or 07 66 39 98 15

L’événement APIdays Journée nationale de l’Abeille, sentinelle de l’environnement Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PONT A MOUSSON

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