APIdays Journée nationale de l’Abeille, sentinelle de l’environnement Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson
APIdays Journée nationale de l’Abeille, sentinelle de l’environnement Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson samedi 13 juin 2026.
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
APIdays Journée nationale de l’Abeille, sentinelle de l’environnement
Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
APIdays journées nationales de l’Abeille, sentinelle de l’environnement
Ensemble, faisons butiner la planète !
Animations gratuites pour enfants et adultes
Découverte des abeilles, des pollinisateurs, des produits de la ruche
Visites de ruche sur inscription
Inscriptions à abeilles.blenod@gmail.com ou au 07 66 39 98 15Tout public
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Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 66 39 98 15 abeilles.blenod@gmail.com
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English :
APIdays: national days of the bee, sentinel of the environment
Together, let’s make the planet pollinate!
Free activities for children and adults
Discover bees, pollinators and beehive products
Beehive visits by appointment
Registration at abeilles.blenod@gmail.com or 07 66 39 98 15
L’événement APIdays Journée nationale de l’Abeille, sentinelle de l’environnement Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PONT A MOUSSON