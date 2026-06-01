APIdays Journée nationale de l’Abeille, sentinelle de l’environnement Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson samedi 13 juin 2026.

Blénod-lès-Pont-à-Mousson

APIdays Journée nationale de l’Abeille, sentinelle de l’environnement

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

APIdays journées nationales de l’Abeille, sentinelle de l’environnement

Ensemble, faisons butiner la planète !

Animations gratuites pour enfants et adultes

Découverte des abeilles, des pollinisateurs, des produits de la ruche

Visites de ruche sur inscription

Inscriptions à abeilles.blenod@gmail.com ou au 07 66 39 98 15Tout public

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Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 66 39 98 15 abeilles.blenod@gmail.com

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English :

APIdays: national days of the bee, sentinel of the environment

Together, let’s make the planet pollinate!

Free activities for children and adults

Discover bees, pollinators and beehive products

Beehive visits by appointment

Registration at abeilles.blenod@gmail.com or 07 66 39 98 15

L’événement APIdays Journée nationale de l’Abeille, sentinelle de l’environnement Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PONT A MOUSSON