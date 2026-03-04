APIdays Neuvy-sur-Barangeon
APIdays Neuvy-sur-Barangeon samedi 13 juin 2026.
APIdays
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Ensemble faisons butiner la planète. Venez découvrir divers produits de la ruche, miels, cosmétiques, bougies.
Ensemble faisons butiner la planète. Venez découvrir divers produits de la ruche, miels, cosmétiques, bougies. .
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Together, let’s forage for the planet. Come and discover various hive products, honeys, cosmetics and candles.
L’événement APIdays Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de VIERZON