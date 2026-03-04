Une soirée au musée Neuvy-sur-Barangeon

Une soirée au musée

Une soirée au musée Neuvy-sur-Barangeon mardi 7 juillet 2026.

Une soirée au musée

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07 22:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-08-04

Les nocturnes de la nature
Les nocturnes de la nature 6  .

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature’s nocturnes

L’événement Une soirée au musée Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de VIERZON

Prochains événements à Neuvy-sur-Barangeon