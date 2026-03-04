Fabrique ton cyanotype Neuvy-sur-Barangeon

Fabrique ton cyanotype

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher

Fabrication d’un cyanotype, de la récolte des plantes à la réalisation de ce procédé photographique ancien, venez découvrir cette technique et repartez avec vos créations.

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

English :

Build a cyanotype, from harvesting plants to producing this ancient photographic process. Come and discover this technique and leave with your own creations.

