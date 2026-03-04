Fabrique ton cyanotype Neuvy-sur-Barangeon
Fabrique ton cyanotype
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08
Fabrication d’un cyanotype, de la récolte des plantes à la réalisation de ce procédé photographique ancien, venez découvrir cette technique et repartez avec vos créations.
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
English :
Build a cyanotype, from harvesting plants to producing this ancient photographic process. Come and discover this technique and leave with your own creations.
