Apocalypse Now Final Cut, Cinéma Alain Resnais, Clermont-l’Hérault
mardi 22 septembre 2026 · Cinéma Alain Resnais · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Apocalypse Now Final Cut Mardi 22 septembre, 20h00 Cinéma Alain Resnais Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T23:02:00+02:00
Fin : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T23:02:00+02:00
Cinéma Alain Resnais rue Roger Salasc, Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie https://cinema-alainresnais.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0070#showmovie?id=7F0A1 »}]
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