Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Route de Bédarieux Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame du Peyrou, avec visite sur place par les membres de l’association Les Amis du Peyrou.

Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame du Peyrou, avec visite sur place par les membres de l’association Les Amis du Peyrou. .

Route de Bédarieux Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie lesamisdupeyrou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open House at the Notre-Dame du Peyrou Chapel, featuring a guided tour led by members of the association Les Amis du Peyrou.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT DU CLERMONTAIS