JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Clermont-l’Hérault
samedi 19 septembre 2026 · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Clermont-l’Hérault
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Route de Bédarieux Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame du Peyrou, avec visite sur place par les membres de l’association Les Amis du Peyrou.
Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame du Peyrou, avec visite sur place par les membres de l’association Les Amis du Peyrou. .
Route de Bédarieux Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie lesamisdupeyrou@gmail.com
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English :
Open House at the Notre-Dame du Peyrou Chapel, featuring a guided tour led by members of the association Les Amis du Peyrou.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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