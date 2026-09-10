Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

BALADE FAMILIALE À VÉLO

4 rue du Mourvèdre Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Balade familiale à vélo dans le cadre de la semaine européenne de la Mobilité et en vue de récolter des fonds pour les sinistrés de la Gironde.

Balade familiale à vélo dans le cadre de la semaine européenne de la Mobilité et en vue de récolter des fonds pour les sinistrés de la Gironde.

La pause se fera à Paulhan pour pique-niquer, au local de Paulhan Solidaire, à la Halle des Sports.

Le retour se fera par le chemin pris le matin.

Proposée par Paulhan Solidaire et le Collectif à bicyclette .

4 rue du Mourvèdre Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie collectif.bicyclette@gmail.com

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English : BALADE FAMILIALE À VÉLO

Family bike ride as part of European Mobility Week and to raise funds for flood victims in the Gironde.

L’événement BALADE FAMILIALE À VÉLO Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS