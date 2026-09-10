BALADE FAMILIALE À VÉLO Clermont-l’Hérault
dimanche 20 septembre 2026 · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Clermont-l’Hérault
BALADE FAMILIALE À VÉLO
4 rue du Mourvèdre Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Balade familiale à vélo dans le cadre de la semaine européenne de la Mobilité et en vue de récolter des fonds pour les sinistrés de la Gironde.
Balade familiale à vélo dans le cadre de la semaine européenne de la Mobilité et en vue de récolter des fonds pour les sinistrés de la Gironde.
La pause se fera à Paulhan pour pique-niquer, au local de Paulhan Solidaire, à la Halle des Sports.
Le retour se fera par le chemin pris le matin.
Proposée par Paulhan Solidaire et le Collectif à bicyclette .
4 rue du Mourvèdre Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie collectif.bicyclette@gmail.com
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English : BALADE FAMILIALE À VÉLO
Family bike ride as part of European Mobility Week and to raise funds for flood victims in the Gironde.
L’événement BALADE FAMILIALE À VÉLO Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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