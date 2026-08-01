LA PAELLA DES CLERMONTAIS Clermont-l’Hérault
dimanche 30 août 2026 · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Clermont-l’Hérault
LA PAELLA DES CLERMONTAIS
Allée Frédéric Mistral Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Pour fêter la fin de la fête locale , l’association Festivité Clermontaise organise un repas.
Pour fêter la fin de la fête locale , l’association Festivité Clermontaise organise un repas.
Au menu paëlla, une boisson au choix , une part de tarte et un café.
Paiement lors de la réservations.
Permanences les lundis 10 et 17 août, salle Blum à Clermont l’Hérault, de 9h30 à 12h. Et les mercredis 12 et 19 Août sur le marché de Clermont l’Hérault. .
Allée Frédéric Mistral Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 13 76 26 festivite-clermontaise@laposte.net
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English : LA PAELLA DES CLERMONTAIS
To celebrate the end of the local festival, the Festivités Clermontaises association is organizing a meal.
L’événement LA PAELLA DES CLERMONTAIS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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