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LA PAELLA DES CLERMONTAIS Clermont-l’Hérault

dimanche 30 août 2026 · Clermont-l'Hérault

LA PAELLA DES CLERMONTAIS Clermont-l’Hérault

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Allée Frédéric Mistral
Ville
34800 Clermont-l'Hérault
Département
Hérault
Tarif
18 18 18

Clermont-l’Hérault

LA PAELLA DES CLERMONTAIS

Allée Frédéric Mistral Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Pour fêter la fin de la fête locale , l’association Festivité Clermontaise organise un repas.
Pour fêter la fin de la fête locale , l’association Festivité Clermontaise organise un repas.

Au menu paëlla, une boisson au choix , une part de tarte et un café.

Paiement lors de la réservations.
Permanences les lundis 10 et 17 août, salle Blum à Clermont l’Hérault, de 9h30 à 12h. Et les mercredis 12 et 19 Août sur le marché de Clermont l’Hérault.   .

Allée Frédéric Mistral Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 13 76 26  festivite-clermontaise@laposte.net

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English : LA PAELLA DES CLERMONTAIS

To celebrate the end of the local festival, the Festivités Clermontaises association is organizing a meal.

L’événement LA PAELLA DES CLERMONTAIS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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