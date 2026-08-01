Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

SPECTACLE ÉQUESTRE ET MUSICAL LIBRE

Rives de Clermont Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Jordi Amposta et Alexandra Samard (du Mas de Cisco Larzac) vous offre un moment de détente, de magie et d’émerveillement dans l’écrin exceptionnel du lac du Salagou, où émotion et poésie sont elles aussi au rendez-vous !

Jordi Amposta et Alexandra Samard (du Mas de Cisco Larzac) vous offre un moment de détente, de magie et d’émerveillement dans l’écrin exceptionnel du lac du Salagou, où émotion et poésie sont elles aussi au rendez-vous !

Accompagnés en live par deux musiciens et leurs compositions originales pour l’occasion, Jordi Amposta et Alexandra Samard se produiront au lac du Salagou pour partager ce qui les anime leurs chevaux, la rencontre avec la musique, leurs convictions et le vivre ensemble avec un public de proximité, en s’inscrivant dans un décor naturel existant et vivant. .

Rives de Clermont Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 79 41 61 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jordi Amposta and Alexandra Samard (from Mas de Cisco in Larzac) invite you to enjoy a moment of relaxation, magic, and wonder in the exceptional setting of Lake Salagou, where emotion and poetry also await you!

L’événement SPECTACLE ÉQUESTRE ET MUSICAL LIBRE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-06 par 34 OT DU CLERMONTAIS