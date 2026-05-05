Appartement témoin Perret – Visite nocturne, Maison du patrimoine, Le Havre

Appartement témoin Perret – Visite nocturne Samedi 23 mai, 17h00 Maison du patrimoine Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Laissez-vous guider par les élèves du collège Georges Brassens d’Epouville et du lycée Schuman-Perret du Havre pour découvrir l’Appartement témoin. Après avoir participé au projet d’éducation artistique et culturelle Jeunes ambassadeurs Unesco durant toute l’année scolaire, ils vous partagent leurs connaissances et leur interprétation de l’œuvre d’Auguste Perret.

Départ de visites toutes les heures à partir de 19 h 15 (dernier départ : 21 h 15)

Durée : 40 min

Maison du patrimoine 181, rue de Paris, 76600 LE HAVRE Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie

La classe, l’œuvre !

Nicolas BRAM