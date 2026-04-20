Atelier Cuisine Italienne La Grande École Le Havre
Atelier Cuisine Italienne La Grande École Le Havre mardi 5 mai 2026.
Le Havre
Atelier Cuisine Italienne
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-05-05 20:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Guidé·e par notre cheffe Sabrina, découvrez l’esprit festif et chaleureux de la table italienne. Entre convivialité, bonne humeur et esprit de partage, cet atelier promet un délicieux moment d’évasion à la Dolce Vita.
Durée 2h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
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English : Atelier Cuisine Italienne
L’événement Atelier Cuisine Italienne Le Havre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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