Atelier Pause crochet Calice & Mandibule Le Havre

Le Havre

Atelier Pause crochet

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Apprentissage et perfectionnement !

Que vous soyez totalement novice ou que vous maîtrisiez déjà les mailles en l’air et mailles serrées, Fanny vous accompagne pas à pas pour aller plus loin dans votre pratique.

Notre ambition ? Vous transmettre la passion du crochet !

Sur inscription .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

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English : Atelier Pause crochet

L’événement Atelier Pause crochet Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie