Atelier Pause crochet Calice & Mandibule Le Havre
Atelier Pause crochet Calice & Mandibule Le Havre mercredi 6 mai 2026.
Le Havre
Atelier Pause crochet
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 16:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Apprentissage et perfectionnement !
Que vous soyez totalement novice ou que vous maîtrisiez déjà les mailles en l’air et mailles serrées, Fanny vous accompagne pas à pas pour aller plus loin dans votre pratique.
Notre ambition ? Vous transmettre la passion du crochet !
Sur inscription .
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr
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English : Atelier Pause crochet
L’événement Atelier Pause crochet Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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