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Atelier Pause crochet Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Pause crochet Calice & Mandibule Le Havre mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Calice & Mandibule

Adresse : 16 Rue de Paris

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Havre

Atelier Pause crochet

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Apprentissage et perfectionnement !

Que vous soyez totalement novice ou que vous maîtrisiez déjà les mailles en l’air et mailles serrées, Fanny vous accompagne pas à pas pour aller plus loin dans votre pratique.

Notre ambition ? Vous transmettre la passion du crochet !

Sur inscription   .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48  contact@calice-mandibule.fr

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English : Atelier Pause crochet

L’événement Atelier Pause crochet Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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