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Appelez-moi Madame George Sand À LA FOLIE THEATRE PARIS

vendredi 4 septembre 2026 · À LA FOLIE THEATRE · PARIS

Appelez-moi Madame George Sand À LA FOLIE THEATRE PARIS

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
À LA FOLIE THEATRE
Adresse
6 rue de la Folie Méricourt
Ville
75011 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p><b>Tarif plein</b> : 22€</p><p><b>Tarif réduit</b><i> (demandeurs d'emploi, habitants du 11ème, groupe dès 6 personnes)</i> : 18€</p><p><b>Tarif jeune</b> <i>(-26 ans et étudiants)</i> : 10€</p>

Georges est fasciné
par George Sand, cette femme libre et rebelle, il veut lui ressembler. Il
entame des séances avec un psychiatre passionné de littérature, qui se laisse
peu à peu séduire par cette personnalité flamboyante parlant comme Sand,
revivant ses combats et sa poésie. Entre thérapie et vertige, les frontières
s’effacent.

Presse :

L’Est Républicain : « Une perspective
moins connue de George Sand… Poétique et musicale. »

Depuis des années, Georges s’identifie à George Sand. Perdra-t-il son identité ?
Du vendredi 04 septembre 2026 au samedi 28 novembre 2026 :
vendredi, samedi
de 19h30 à 20h45
payant

Tarif plein : 22€

Tarif réduit (demandeurs d’emploi, habitants du
11ème, groupe dès 6 personnes) : 18€

Tarif jeune (-26 ans et étudiants) : 10€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-04T22:30:00+02:00
fin : 2026-11-28T21:45:00+01:00
Date(s) : 2026-09-04T19:30:00+02:00_2026-09-04T20:45:00+02:00;2026-09-05T19:30:00+02:00_2026-09-05T20:45:00+02:00;2026-09-11T19:30:00+02:00_2026-09-11T20:45:00+02:00;2026-09-12T19:30:00+02:00_2026-09-12T20:45:00+02:00;2026-09-18T19:30:00+02:00_2026-09-18T20:45:00+02:00;2026-09-19T19:30:00+02:00_2026-09-19T20:45:00+02:00;2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T20:45:00+02:00;2026-09-26T19:30:00+02:00_2026-09-26T20:45:00+02:00;2026-10-02T19:30:00+02:00_2026-10-02T20:45:00+02:00;2026-10-03T19:30:00+02:00_2026-10-03T20:45:00+02:00;2026-10-09T19:30:00+02:00_2026-10-09T20:45:00+02:00;2026-10-10T19:30:00+02:00_2026-10-10T20:45:00+02:00;2026-10-16T19:30:00+02:00_2026-10-16T20:45:00+02:00;2026-10-17T19:30:00+02:00_2026-10-17T20:45:00+02:00;2026-10-23T19:30:00+02:00_2026-10-23T20:45:00+02:00;2026-10-24T19:30:00+02:00_2026-10-24T20:45:00+02:00;2026-10-30T19:30:00+02:00_2026-10-30T20:45:00+02:00;2026-10-31T19:30:00+02:00_2026-10-31T20:45:00+02:00;2026-11-06T19:30:00+02:00_2026-11-06T20:45:00+02:00;2026-11-07T19:30:00+02:00_2026-11-07T20:45:00+02:00;2026-11-13T19:30:00+02:00_2026-11-13T20:45:00+02:00;2026-11-14T19:30:00+02:00_2026-11-14T20:45:00+02:00;2026-11-20T19:30:00+02:00_2026-11-20T20:45:00+02:00;2026-11-21T19:30:00+02:00_2026-11-21T20:45:00+02:00;2026-11-27T19:30:00+02:00_2026-11-27T20:45:00+02:00;2026-11-28T19:30:00+02:00_2026-11-28T20:45:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt  75011 PARIS
https://folietheatre.com/spectacles/appelez-moi-madame-george-sand/ +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/


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