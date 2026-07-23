Appelez-moi Madame George Sand À LA FOLIE THEATRE PARIS

Informations pratiques

Georges est fasciné

par George Sand, cette femme libre et rebelle, il veut lui ressembler. Il

entame des séances avec un psychiatre passionné de littérature, qui se laisse

peu à peu séduire par cette personnalité flamboyante parlant comme Sand,

revivant ses combats et sa poésie. Entre thérapie et vertige, les frontières

s’effacent.

Presse :

L’Est Républicain : « Une perspective

moins connue de George Sand… Poétique et musicale. »

Depuis des années, Georges s’identifie à George Sand. Perdra-t-il son identité ?

Du vendredi 04 septembre 2026 au samedi 28 novembre 2026 :

vendredi, samedi

de 19h30 à 20h45

payant

Tarif plein : 22€

Tarif réduit (demandeurs d’emploi, habitants du

11ème, groupe dès 6 personnes) : 18€

Tarif jeune (-26 ans et étudiants) : 10€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T22:30:00+02:00

fin : 2026-11-28T21:45:00+01:00

Date(s) : 2026-09-04T19:30:00+02:00_2026-09-04T20:45:00+02:00;2026-09-05T19:30:00+02:00_2026-09-05T20:45:00+02:00;2026-09-11T19:30:00+02:00_2026-09-11T20:45:00+02:00;2026-09-12T19:30:00+02:00_2026-09-12T20:45:00+02:00;2026-09-18T19:30:00+02:00_2026-09-18T20:45:00+02:00;2026-09-19T19:30:00+02:00_2026-09-19T20:45:00+02:00;2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T20:45:00+02:00;2026-09-26T19:30:00+02:00_2026-09-26T20:45:00+02:00;2026-10-02T19:30:00+02:00_2026-10-02T20:45:00+02:00;2026-10-03T19:30:00+02:00_2026-10-03T20:45:00+02:00;2026-10-09T19:30:00+02:00_2026-10-09T20:45:00+02:00;2026-10-10T19:30:00+02:00_2026-10-10T20:45:00+02:00;2026-10-16T19:30:00+02:00_2026-10-16T20:45:00+02:00;2026-10-17T19:30:00+02:00_2026-10-17T20:45:00+02:00;2026-10-23T19:30:00+02:00_2026-10-23T20:45:00+02:00;2026-10-24T19:30:00+02:00_2026-10-24T20:45:00+02:00;2026-10-30T19:30:00+02:00_2026-10-30T20:45:00+02:00;2026-10-31T19:30:00+02:00_2026-10-31T20:45:00+02:00;2026-11-06T19:30:00+02:00_2026-11-06T20:45:00+02:00;2026-11-07T19:30:00+02:00_2026-11-07T20:45:00+02:00;2026-11-13T19:30:00+02:00_2026-11-13T20:45:00+02:00;2026-11-14T19:30:00+02:00_2026-11-14T20:45:00+02:00;2026-11-20T19:30:00+02:00_2026-11-20T20:45:00+02:00;2026-11-21T19:30:00+02:00_2026-11-21T20:45:00+02:00;2026-11-27T19:30:00+02:00_2026-11-27T20:45:00+02:00;2026-11-28T19:30:00+02:00_2026-11-28T20:45:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS

https://folietheatre.com/spectacles/appelez-moi-madame-george-sand/ +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



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