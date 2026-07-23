Appelez-moi Madame George Sand À LA FOLIE THEATRE PARIS
vendredi 4 septembre 2026 · À LA FOLIE THEATRE · PARIS
Informations pratiques
Georges est fasciné
par George Sand, cette femme libre et rebelle, il veut lui ressembler. Il
entame des séances avec un psychiatre passionné de littérature, qui se laisse
peu à peu séduire par cette personnalité flamboyante parlant comme Sand,
revivant ses combats et sa poésie. Entre thérapie et vertige, les frontières
s’effacent.
Presse :
L’Est Républicain : « Une perspective
moins connue de George Sand… Poétique et musicale. »
Depuis des années, Georges s’identifie à George Sand. Perdra-t-il son identité ?
Du vendredi 04 septembre 2026 au samedi 28 novembre 2026 :
vendredi, samedi
de 19h30 à 20h45
payant
Tarif plein : 22€
Tarif réduit (demandeurs d’emploi, habitants du
11ème, groupe dès 6 personnes) : 18€
Tarif jeune (-26 ans et étudiants) : 10€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-04T22:30:00+02:00
fin : 2026-11-28T21:45:00+01:00
Date(s) : 2026-09-04T19:30:00+02:00_2026-09-04T20:45:00+02:00;2026-09-05T19:30:00+02:00_2026-09-05T20:45:00+02:00;2026-09-11T19:30:00+02:00_2026-09-11T20:45:00+02:00;2026-09-12T19:30:00+02:00_2026-09-12T20:45:00+02:00;2026-09-18T19:30:00+02:00_2026-09-18T20:45:00+02:00;2026-09-19T19:30:00+02:00_2026-09-19T20:45:00+02:00;2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T20:45:00+02:00;2026-09-26T19:30:00+02:00_2026-09-26T20:45:00+02:00;2026-10-02T19:30:00+02:00_2026-10-02T20:45:00+02:00;2026-10-03T19:30:00+02:00_2026-10-03T20:45:00+02:00;2026-10-09T19:30:00+02:00_2026-10-09T20:45:00+02:00;2026-10-10T19:30:00+02:00_2026-10-10T20:45:00+02:00;2026-10-16T19:30:00+02:00_2026-10-16T20:45:00+02:00;2026-10-17T19:30:00+02:00_2026-10-17T20:45:00+02:00;2026-10-23T19:30:00+02:00_2026-10-23T20:45:00+02:00;2026-10-24T19:30:00+02:00_2026-10-24T20:45:00+02:00;2026-10-30T19:30:00+02:00_2026-10-30T20:45:00+02:00;2026-10-31T19:30:00+02:00_2026-10-31T20:45:00+02:00;2026-11-06T19:30:00+02:00_2026-11-06T20:45:00+02:00;2026-11-07T19:30:00+02:00_2026-11-07T20:45:00+02:00;2026-11-13T19:30:00+02:00_2026-11-13T20:45:00+02:00;2026-11-14T19:30:00+02:00_2026-11-14T20:45:00+02:00;2026-11-20T19:30:00+02:00_2026-11-20T20:45:00+02:00;2026-11-21T19:30:00+02:00_2026-11-21T20:45:00+02:00;2026-11-27T19:30:00+02:00_2026-11-27T20:45:00+02:00;2026-11-28T19:30:00+02:00_2026-11-28T20:45:00+02:00
À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS
https://folietheatre.com/spectacles/appelez-moi-madame-george-sand/ +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/
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