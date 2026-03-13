Apprendre à reconnaître les arbres et à fabriquer son herbier Rendez-vous devant la médiathèque Vimoutiers

Apprendre à reconnaître les arbres et à fabriquer son herbier

Rendez-vous devant la médiathèque 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Lorsque nous nous baladons en famille dans les chemins ou en forêt, nous ne sommes pas toujours des experts de la nature et parfois nous séchons sur les noms des arbres de notre région quels sont-ils, comment les reconnaître… ?

> Sur réservation auprès de l’animateur Loïc Nicolle .

Rendez-vous devant la médiathèque 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 09 36 58 08 loic.nicolle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apprendre à reconnaître les arbres et à fabriquer son herbier

L’événement Apprendre à reconnaître les arbres et à fabriquer son herbier Vimoutiers a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault