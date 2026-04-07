Portes ouvertes estivales à la Maison de l’Art Vivant La Maison de l’Art Vivant Vimoutiers
Portes ouvertes estivales à la Maison de l’Art Vivant La Maison de l’Art Vivant Vimoutiers samedi 18 juillet 2026.
Vimoutiers
Portes ouvertes estivales à la Maison de l’Art Vivant
La Maison de l’Art Vivant 30, rue d’Argentan Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Ateliers de photographie argentique, linogravure et typographie mis gratuitement à disposition du public. .
La Maison de l’Art Vivant 30, rue d’Argentan Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 41 99 14 92 leboutdesbordes@gmx.fr
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English : Portes ouvertes estivales à la Maison de l’Art Vivant
L’événement Portes ouvertes estivales à la Maison de l’Art Vivant Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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