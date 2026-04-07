Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes estivales à la Maison de l’Art Vivant La Maison de l’Art Vivant Vimoutiers

Portes ouvertes estivales à la Maison de l’Art Vivant La Maison de l’Art Vivant Vimoutiers samedi 18 juillet 2026.

Lieu : La Maison de l'Art Vivant

Adresse : 30, rue d'Argentan

Ville : 61120 Vimoutiers

Département : Orne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Vimoutiers

Portes ouvertes estivales à la Maison de l’Art Vivant

La Maison de l’Art Vivant 30, rue d’Argentan Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Ateliers de photographie argentique, linogravure et typographie mis gratuitement à disposition du public.   .

La Maison de l’Art Vivant 30, rue d’Argentan Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 41 99 14 92  leboutdesbordes@gmx.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes estivales à la Maison de l’Art Vivant

L’événement Portes ouvertes estivales à la Maison de l’Art Vivant Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

À voir aussi à Vimoutiers (Orne)