APPRENDRE, Cinéma André-Malraux, Bondy

APPRENDRE Dimanche 8 mars, 16h00 Cinéma André-Malraux Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:53:00+01:00

Fin : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:53:00+01:00

APPRENDRE, lever le doigt, ne pas se tromper. Avoir envie que la maîtresse ou le maître nous dise : c’est bien ! Savoir lire, écrire, compter, c’est pas toujours facile …

APPRENDRE aux enfants, détecter dans leurs yeux ce qui coince, les encourager, les aider. Les faire lire, chanter…

APPRENDRE à se parler dans la cour plutôt que de se battre.

APPRENDRE, cela se passe dans une école élémentaire de la République dans une ville de la banlieue parisienne.

Cinéma André-Malraux 25, cours de la Republique, Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bondyandremalraux.cine.boutique/media/1258?showId=54718 »}]

Apprendre – APPRENDRE, lever le doigt, ne pas se tromper. Avoir envie que la maîtresse ou le maître nous dise : c’est bien ! Savoir lire, écrire, compter, c’est pas toujours facile … APPRENDRE aux… Ciné Malraux APPRENDRE