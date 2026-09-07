APPRENDRE, CREER, COLLABORER : le potentiel éducatif des jeux vidéo, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

APPRENDRE, CREER, COLLABORER : le potentiel éducatif des jeux vidéo Dimanche 8 novembre, 15h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T15:00:00+01:00 – 2026-11-08T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-08T15:00:00+01:00 – 2026-11-08T16:00:00+01:00

APPRENDRE, CREER, COLLABORER : le potentiel éducatif des jeux vidéo

Souvent perçu comme un simple loisir, le jeu vidéo est aussi un formidable outil d’apprentissage, de créativité et de développement des compétences numériques. Lors de cette conférence interactive, nous explorerons les pratiques des jeunes, les enjeux pour les parents et les opportunités offertes par des outils comme Minecraft Education. Un moment d’échange pour mieux comprendre et accompagner les usages numériques en famille.

Dimanche 8 novembre à 15h

En famille, dès 8 ans. Durée : env. 1h.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Une conférence pour mieux comprendre les pratiques numériques de nos enfants. jeuxvidéo clavim