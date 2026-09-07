Visite libre du Cimetière d’Issy et ses monuments, Cimetière d’Issy, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Visite libre du Cimetière d’Issy et ses monuments 19 et 20 septembre Cimetière d’Issy Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un livret disponible à l’accueil du cimetière vous permettra de repérer les tombes et monuments les plus remarquables du cimetière.

Cimetière d’Issy 57 rue de l’Égalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com Au fil des allées tranquilles du cimetière communal (créé en 1864), les monuments ouvragés, tel celui érigé sur les plans d’Hector Guimard, côtoient les tombes de personnalités locales, celle du mouleur de Rodin, Paul Cruet, par exemple. RER C Issy

Visite libre avec livret

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