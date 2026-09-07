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Visite libre du Cimetière d’Issy et ses monuments, Cimetière d’Issy, Issy-les-Moulineaux

samedi 19 septembre 2026 · Cimetière d'Issy · Issy-les-Moulineaux

Visite libre du Cimetière d’Issy et ses monuments, Cimetière d’Issy, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cimetière d'Issy
Adresse
57 rue de l'Égalité 92130 Issy-les-Moulineaux
Ville
92130 Issy-les-Moulineaux
Département
Hauts-de-Seine

Visite libre du Cimetière d’Issy et ses monuments 19 et 20 septembre Cimetière d’Issy Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un livret disponible à l’accueil du cimetière vous permettra de repérer les tombes et monuments les plus remarquables du cimetière.

Cimetière d’Issy 57 rue de l’Égalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com Au fil des allées tranquilles du cimetière communal (créé en 1864), les monuments ouvragés, tel celui érigé sur les plans d’Hector Guimard, côtoient les tombes de personnalités locales, celle du mouleur de Rodin, Paul Cruet, par exemple. RER C Issy
Visite libre avec livret

© DR

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