Visite libre du Temple de l’Église évangélique arménienne, Temple de l’Église évangélique arménienne, Issy-les-Moulineaux
samedi 19 septembre 2026 · Temple de l’Église évangélique arménienne · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
Visite libre du Temple de l’Église évangélique arménienne Samedi 19 septembre, 09h00 Temple de l’Église évangélique arménienne Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Bien que construit en 1978, l’édifice multiplie les références à l’architecture religieuse arménienne traditionnelle. Sa coupole est éclairée par 12 vitraux reproduisant des miniatures médiévales.
Temple de l’Église évangélique arménienne 28 avenue Bourgain, 92130 Isy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 Bien que construit en 1978, l’édifice multiplie les références à l’architecture religieuse arménienne traditionnelle. Sa coupole est éclairée par 12 vitraux reproduisant des miniatures médiévales. Bus 123
Visite libre
© DR
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