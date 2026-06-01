Apprendre et se transformer en situations extrêmes, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Apprendre et se transformer en situations extrêmes Mercredi 10 juin, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T18:00:00+02:00 – 2026-06-10T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T18:00:00+02:00 – 2026-06-10T19:30:00+02:00

Mercredi 10 juin – 18h

Cette conférence grand public propose un pas de côté avec Stéphane Lévin, explorateur scientifique, pour interroger ce que les situations extrêmes font aux apprentissages, aux adaptations et aux trajectoires. Elle ouvrira un dialogue entre psychologie, sciences médicales et neurologiques, écologie (entre autres), afin de mieux comprendre les processus mobilisés dans des apprentissages “hors les murs”.

Qu’est-ce qui s’apprend et qu’est-ce qui se développe dans de telles expériences ?

En quoi une expédition peut-elle être transformatrice (rapport à soi, aux autres, à l’environnement) ?

Quel rôle jouent le cadre et la préparation (sur plusieurs mois) impliquant familles, équipes enseignantes et directions d’établissement ?

La conférence articulera le point de vue de l’explorateur, celui de la recherche, et celui de jeunes ayant participé à certaines explorations.

Stéphane Lévin est un aventurier et explorateur scientifique, engagé dans des expérimentations en conditions extrêmes au service de la recherche (sommeil, vigilance, stress, etc.).

Parmi ses expéditions marquantes : en 2002, un hivernage volontaire en solitaire en Arctique (121 jours, dont 60 jours d’obscurité totale) dans des conditions extrêmes de survie, une aventure soutenue notamment par l’Agence spatiale européenne pour éclairer les conditions humaines d’un vol vers Mars : l’isolement, la solitude, l’obscurité, le grand froid et les stress afférents ont constitué les paramètres à analyser.

En 2005, Stéphane est le premier explorateur français à créer un programme éducatif exceptionnel d’observation de la planète sur le thème du réchauffement climatique « Voyageurs des Sciences ». Au programme, 18 lycéens sélectionnés pour trois expéditions menées en Arctique, dans le désert saharien et dans la forêt guyanaise.

Inscriptions

Conférence organisée par les laboratoires LPS-DT et CLLE de l’Université Jean Jaurès dans le cadre du 18ème Colloque International du RIPSYDEVE (Réseau Interuniversitaire de Psychologie du Développement et de l’Education).

Médiathèque José Cabanis – Grand Auditorium (niveau -1)

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dialogues entre un explorateur et des chercheurs en psychologie