Café Bricol’ quartier Soupetard, Toulouse 31500 Centre social de Soupetard 12 rue Charles Garnier 31500 Toulouse, Toulouse

Café Bricol’ quartier Soupetard Dimanche 7 juin, 16h00 Toulouse 31500 Centre social de Soupetard 12 rue Charles Garnier 31500 Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Toulouse 31500 Centre social de Soupetard 12 rue Charles Garnier 31500 Toulouse 12 rue Charles Garnier 31500 Toulouse, 31500 Toulouse, France Toulouse 31079 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol