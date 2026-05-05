Café Bricol’ quartier Soupetard, Toulouse 31500 Centre social de Soupetard 12 rue Charles Garnier 31500 Toulouse, Toulouse
Café Bricol’ quartier Soupetard, Toulouse 31500 Centre social de Soupetard 12 rue Charles Garnier 31500 Toulouse, Toulouse dimanche 7 juin 2026.
Café Bricol’ quartier Soupetard Dimanche 7 juin, 16h00 Toulouse 31500 Centre social de Soupetard 12 rue Charles Garnier 31500 Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Toulouse 31500 Centre social de Soupetard 12 rue Charles Garnier 31500 Toulouse 12 rue Charles Garnier 31500 Toulouse, 31500 Toulouse, France Toulouse 31079 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol