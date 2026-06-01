La Fille du Diable, Chez l’habitant, Toulouse

La Fille du Diable Dimanche 7 juin, 17h30 Chez l’habitant Haute-Garonne

au chapeau, prix conseillé entre 8 et 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Si vous deviez décrire le blanc, vous diriez quoi ? Et si un loup vous demande de l’aide, vous l’aidez ? Vous seriez prêt, vous, à sortir de votre zone de confort ? À affronter vos plus grandes peurs ? Se positionner, se responsabiliser. Ne plus répondre à ce qu’on attend de nous. Assumer d’être, assumer ce que l’on ressent pour voir et élargir nos possibles… Voilà tout ce que ce spectacle souhaite aborder du bout des lèvres à travers les représentations imaginaires des contes du répertoire traditionnel : conte facétieux, fable, conte merveilleux, conte de sagesse. Raconté par Suzon Mouilleau, le spectacle La Fille du Diable interroge notre regard sur la réalité et sur les illusions qui la fondent. Il nous offre la possibilité de ressentir ce que cela nous fait vivre, ensemble, le temps d’un instant.

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

Spectacle chez l’habitant, me contacter pour réserver et obtenir l’adresse exacte

Au chapeau, prix conseillé entre 8 et 15€

Chez l’habitant La Roseraie Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « suzonmouilleau@conteuse.pro »}]

Spectacle de contes traditionnels contes contes traditionnels

Suzon Mouilleau