SON DE TOLOSA FEST CENTRE SOCIAL DE RANGUEIL Toulouse

Toulouse

SON DE TOLOSA FEST

CENTRE SOCIAL DE RANGUEIL 19 Rue Claude de Forbin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 21:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vivez une immersion musicale dans la nouvelle garde !

3 artistes viennent pour une journée festive dédiée à la mémoire musicale et à la mise en valeur des scènes émergentes de Toulouse. .

CENTRE SOCIAL DE RANGUEIL 19 Rue Claude de Forbin Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie asso@guayabo.co

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English :

Experience a musical immersion in the new guard !

L’événement SON DE TOLOSA FEST Toulouse a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE