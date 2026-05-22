SON DE TOLOSA FEST CENTRE SOCIAL DE RANGUEIL Toulouse
SON DE TOLOSA FEST CENTRE SOCIAL DE RANGUEIL Toulouse dimanche 7 juin 2026.
Toulouse
SON DE TOLOSA FEST
CENTRE SOCIAL DE RANGUEIL 19 Rue Claude de Forbin Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 21:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vivez une immersion musicale dans la nouvelle garde !
3 artistes viennent pour une journée festive dédiée à la mémoire musicale et à la mise en valeur des scènes émergentes de Toulouse. .
CENTRE SOCIAL DE RANGUEIL 19 Rue Claude de Forbin Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie asso@guayabo.co
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English :
Experience a musical immersion in the new guard !
L’événement SON DE TOLOSA FEST Toulouse a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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